Auxílio Caminhoneiro: saiba como consultar o beneficio pelo CPF

O Governo Federal irá pagar a sexta parcela do Auxílio Caminhoneiro no próximo dia 10 de dezembro, no valor de R$1 mil. Esta é a última parcela de 2022, e o benefício não tem previsão de renovação para 2023. Através do portal Emprega Brasil e pelos aplicativos Caixa Tem e Carteira de Trabalho Digital é possível consultar o benefício utilizando apenas o CPF.

O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro) foi pago para quase 400 mil motoristas no mês de novembro. O benefício se encaminha para a última parcela prevista, sem indicação de renovação. No total, o Governo Federal gastou aproximadamente R$2 bilhões até novembro.

Para receber o Auxílio Caminhoneiro, o trabalhador deveria ter o registro ativo no RNTRC até o dia 31 de maio, além de registro de operações em 2022. Entretanto, caso não tivesse o último, o caminhoneiro tinha a opção de enviar a autodeclaração do Termo de Registro do TAC.

Como consultar o Auxílio Caminhoneiro pelo CPF

Para consultar o benefício, o cidadão poderá usar três canais disponibilizados pelo Governo Federal. Através do portal Emprega Brasil e pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o cidadão deve entrar com seus dados (CPF e senha do gov.br) e escolher a opção “Benefício TAC-Taxista”.

Através do aplicativo Caixa Tem, que deve ser acessado com CPF e senha, o interessado deve escolher a opção “Extrato de pagamentos” e conferir se existe previsão de pagamento do Auxílio Caminhoneiro para os próximos dias, com a descrição “Benefício TAC”.

Os beneficiários do Auxílio Caminhoneiro têm até 90 dias para realizar a movimentação do benefício, que é depositado em uma conta poupança social digital e pode ser acessada pelo Caixa Tem. Caso o valor não seja movimentado, o benefício será recolhido pelo Tesouro Nacional.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)