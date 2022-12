Auxílio Caminhoneiro: beneficiários têm até 22 de dezembro para sacar 3ª parcela

O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro) teve sua última parcela depositada no último dia 10. Os beneficiários que tiveram direito ao Auxílio Caminhoneiro têm até 90 dias para realizar a movimentação do saldo, que será devolvido para o Tesouro Nacional, caso contrário.

VEJA MAIS

Ao todo, o Governo Federal gastou R$ 2,3 bilhões com o benefício. Entretanto, pouco mais de 14 mil beneficiários tiveram pelo menos uma de suas parcelas devolvidas aos cofres públicos, totalizando R$ 28 milhões de retorno.

O benefício foi depositado em uma conta poupança social digital, em nome do trabalhador, e pode ser acessado através do aplicativo Caixa Tem. A partir dele, o beneficiário poderá realizar diversas operações, como transferências bancárias, PIX, compras via QR Code e cartão de débito virtual, entre outras opções.

A terceira parcela do Auxílio Caminhoneiro foi paga no dia 24 de setembro. Sendo assim, os beneficiários têm até o dia 22 de de dezembro para realizar a movimentação da quantia. Após o período, não será mais possível ter acesso a parcela do benefício.

Indeferidos têm até dia 20 de dezembro para enviar recurso

Neste mês também acaba o prazo para que os indeferidos pelo benefício enviem um recurso para o Ministério do Trabalho e Previdência, caso queiram contestar o indeferimento. O prazo para o envio do recurso se estende até o dia 20 de dezembro, e deve ser feito através de formulário, disponível no site do MTE.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)