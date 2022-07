Auxílio Brasil: confira o calendário de pagamento completo do benefício que pode chegar a R$ 600

O Auxílio Brasil é um programa social de transferência direta e indireta de renda, destinado para pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. Com valor mínimo fixado em R$400, podendo ser elevado a R$ 600 até dezembro, o auxílio é pago para 18 milhões de famílias, podendo ser incluídas mais 1 milhão de famílias, caso aprovada a PEC Kamikaze.

O programa que substituiu o Bolsa Família é pago todos os meses, em diferentes dias, de acordo com o número final do Número de Identificação Social (NIS). De agosto até dezembro de 2022, o valor mínimo do benefício pode chegar a R$ 600, dependendo de aprovação na Câmara dos Deputados, ainda nesta terça-feira (12).

Confira o calendário do Auxílio Brasil no ano de 2022:

Calendário do Auxílio Brasil para o ano de 2022 (Divulgação/Caixa)

O saque pode ser feito até 120 dias depois da data indicada no calendário. Para acompanhar o pagamento do benefício, basta baixar o aplicativo do Auxílio Brasil, na loja do seu smartphone.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Famílias em situação de extrema pobreza , que vivem com renda mensal per capita de até R$ 105;

, que vivem com renda mensal per capita de até R$ 105; Famílias em situação de pobreza , que possuem renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210;

, que possuem renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210; Famílias em regra de emancipação.

Como receber o Auxílio Brasil?

Os benefícios serão pagos nas contas: Poupança Social Digital; Conta Corrente de Depósito à vista; Conta Especial de Depósito à vista; Conta Contábil (plataforma social do Programa).

Onde e como obter informações sobre o Auxílio Brasil?

O beneficiário que ainda estiver com dúvidas pode ligar por telefone fixo ou celular para o número 121, do Ministério da Cidadania;

O beneficiário pode ligar para o número 111, da Central de Atendimento da Caixa;

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS), é possível fazer o login utilizando a senha cadastrada no Caixa Tem . Caso a pessoa ainda não possua cadastro, basta realizá-lo no aplicativo;

(disponível para Android e iOS), é possível fazer o login utilizando a senha cadastrada no . Caso a pessoa ainda não possua cadastro, basta realizá-lo no aplicativo; No aplicativo Caixa Tem é possível consultar informações sobre o benefício pago pelo Governo Federal, como saldo e pagamento de parcelas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)