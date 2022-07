Auxílio Brasil: veja qual o valor e quais os tipos de benefícios; mínimo pode subir para R$ 600

Em meio ao grave momento econômico que o Brasil está passando, diversos brasileiros, principalmente os mais vulneráveis financeiramente, encontram dificuldades para conseguir adquirir diversos itens básicos que são necessários para a sobrevivência, como comida, roupas, itens de higiene, entre outros. Por conta disso, o Governo Federal contribui com um benefício, conhecido como Auxílio Brasil.

Após aprovação da Medida Provisória 1.076/2021, em maio desse ano, o valor mínimo do auxílio passou a ser R$ 400, mas a composição do Auxílio Brasil é feita a partir de diversos tipos de benefícios diferentes, que podem ultrapassar o valor. Saiba nessa matéria qual o valor do Auxílio Brasil.

O que é o Auxílio Brasil?

É um programa do Governo Federal, que beneficia brasileiros em situação de pobreza e extrema pobreza, com o objetivo de permitir que os beneficiários tenham acesso a uma renda mínima.

Qual o valor do Auxílio Brasil?

O Auxílio é composto por diversos tipos de benefícios, de acordo com a necessidade específica de cada família, são eles:

Benefício Primeira Infância : R$ 130 são pagos para aquelas famílias que tenham em sua composição, crianças com idade entre 0 e 36 meses;

: R$ 130 são pagos para aquelas famílias que tenham em sua composição, crianças com idade entre 0 e 36 meses; Benefício Composição Familiar : famílias que tenham gestantes, nutrizes ou pessoas com idade entre 3 e 21 anos incompletos tem o direito de receber R$ 65 por integrante enquadrado nessa regra;

: famílias que tenham gestantes, nutrizes ou pessoas com idade entre 3 e 21 anos incompletos tem o direito de receber R$ 65 por integrante enquadrado nessa regra; Benefício de Superação da Extrema Pobreza : esse é o valor mínimo pago pelo benefício, calculado caso a caso, baseado na composição de cada família. Nesse tipo de benefício, o objetivo é garantir que a família receba pelo menos R$ 89 por integrante;

: esse é o valor mínimo pago pelo benefício, calculado caso a caso, baseado na composição de cada família. Nesse tipo de benefício, o objetivo é garantir que a família receba pelo menos R$ 89 por integrante; Auxílio Criança Cidadã : esse auxílio visa garantir que crianças tenham acesso a creche. Os valores variam entre R$ 200 para crianças que frequentam creche em período parcial e R$ 300 para as que frequentam em tempo integral;

: esse auxílio visa garantir que crianças tenham acesso a creche. Os valores variam entre R$ 200 para crianças que frequentam creche em período parcial e R$ 300 para as que frequentam em tempo integral; Auxílio Esporte Escolar : esse benefício é destinado às famílias que tenham em sua composição atletas que se destacam em competições oficiais do sistema de jogos brasileiros, no valor de R$ 100 em doze parcelas e R$ 1.000 para a família;

: esse benefício é destinado às famílias que tenham em sua composição atletas que se destacam em competições oficiais do sistema de jogos brasileiros, no valor de R$ 100 em doze parcelas e R$ 1.000 para a família; Bolsa Iniciação Científica Júnior : a lógica é a mesma da anterior, mas serve para aqueles alunos que se destacam em competições acadêmicas e científicas de caráter nacional. O valor pago também é o mesmo;

: a lógica é a mesma da anterior, mas serve para aqueles alunos que se destacam em competições acadêmicas e científicas de caráter nacional. O valor pago também é o mesmo; Auxílio Inclusão Produtiva Rural : parcelas de R$ 200 mensais pagas para incentivar a produção, consumo e doação de alimentos saudáveis por parte de produtores rurais;

: parcelas de R$ 200 mensais pagas para incentivar a produção, consumo e doação de alimentos saudáveis por parte de produtores rurais; Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: parcelas de R$ 200 mensais para aqueles que comprovem que estão vinculados a um emprego formal.

Lembrando que o Auxílio Brasil tem um valor mínimo a ser pago, no montante de R$ 400. Caso alguma família não atinja o valor na soma de todos os benefícios, serão pagos R$ 400. Uma proposta de emenda à Constituição, a chamada 'PEC Kamikaze', está em tramitação no legislativo federal, e pode aumentar o valor mínimo do Auxílio Brasil para R$ 600, entre os meses de agosto e dezembro de 2022.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)