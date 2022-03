Assaltantes invadem loja e fazem sexo no local do crime; entenda

Um casal de assaltantes invadiu uma loja, no último sábado (19), e manteve relações sexuais no estabelecimento. A situação inusitada chamou atenção da dona do local que, ao chegar no comércio e ver que estava aberto, conferiu a câmera de segurança e se deparou com a cena. Segundo ela, nada foi levado do estabelecimento, que fica em Curitiba.

A invasão aconteceu durante a madrugada. A lojista relata que o casal entrou na loja após perceber que a tranca da porta não estava fechada. “Na sexta à noite, a minha funcionária achou que tinha empurrado a tranca da porta até o final, mas não. O casal estava sentado no degrau, em frente à porta, e, quando encostaram, perceberam que ela abriu”, comentou.

No vídeo das câmeras, é possível ver o momento em que a porta é aberta pelo casal. Após trocar beijos e carícias, eles fazem sexo. A dona do local disse que as pessoas não tiveram acesso à loja pois há uma segunda porta de vidro, que os impediu de entrar. Segundo ela, após o episódio, irá aumentar a segurança e se atentar para o momento do fechamento do estabelecimento.

Confira o momento:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)