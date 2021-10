Ladrões amarram casal e roubam joias, arma, dinheiro e caminhonete

O homem, que foi roubado na companhia da esposa, é empresário e seu prenome é Tadeu. O assalto ocorreu por volta das 19h do dia (21), quando homens invadiram a fazenda da família, na Comunidade Bom Jesus, cerca de 30 Km de Trairão, município do sudoeste do estado, que fica aproximadamente a 86 km de Itaituba. Com informações do Giro Portal.

As informações são fragmentas, mas de acordo com o registrado na Delegacia da Polícia Civil, em Trairão, o casal foi amarrado pelos assaltantes, que após os imobilizarem, levaram a caminhonete, modelo Hilux, de cor branca, placa pkc0F90.

Os homens também roubaram do casal joias, dinheiro, uma espingarda, entre outros objetos, fugindo com todos os pertences roubados na própria Hilux. A ação do grupo não foi rápida, os homens teriam ficado cerca de cinco horas com o empresário e a mulher dele, que não teve o nome divulgado.

Ele chegaram por volta das 19h e só saíram da por volta de meia-noite, deixando Tadeu e a mulher amarrados. O assalto foi registrado da Delegacia, mas até agora, passados quatro dias nenhum objeto foi recuperado tão pouco se chegou à autoria do crime.