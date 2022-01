Empresária é rendida por assaltantes armados dentro de loja em Santarém; assista

Uma empresária viveu momentos de terror na tarde desta terça-feira (25), no município de Santarém, depois de ter a loja invadida por dois assaltantes com armas em punho. A mulher foi rendida e teve telefones, cordão e aliança de ouro roubados; prejuízo foi de 20 mil . A ação foi registrada pela câmera de segurança da loja de confecções.

Nas imagens do circuito interno, é possível ver o momento que um dos assaltantes, que estava segurando uma arma, puxa pelo braço da proprietária da loja para que ela abrisse a porta com objetivo de liberar a entrada do outro comparsa. Um deles faz a mulher se ajoelhar para tirar um cordão de ouro do pescoço, um deles puxou o cordão que arrebentou e em seguida os três se direcionam para uma porta nos fundos da loja.

Toda gravação que circula nas redes sociais tem o áudio onde a vítima narra alguns trechos do assalto. “Ele perguntou quem estava lá atrás e eu disse que era meu marido. Não passava ninguém na rua”, contou a vítima.

O marido da vítima informou que registrou um Boletim de Ocorrência na 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil.