Argentino é preso após foto e fala racista contra criança: 'Levá-lo como escravo'

Um turista argentino de 63 anos foi preso suspeito de racismo contra uma criança de 7 anos durante um passeio no tradicional trem turístico Maria Fumaça, em Tiradentes, no último domingo (24). Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem teria fotografado o menino e compartilhado as imagens em um aplicativo de mensagens acompanhadas de comentários racistas.

De acordo com a denúncia, o suspeito, identificado como Eduardo Ignacio, enviou as fotos da criança com frases ofensivas, entre elas: “Posso levá-lo como escravo”. O caso gerou revolta entre passageiros e repercutiu nas redes sociais.

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A criança viajava acompanhada da mãe, da avó, da tia, do padrasto e de uma prima. A família havia embarcado em São João del-Rei por volta das 10h para celebrar o aniversário da mãe do menino. Durante o trajeto, uma passageira que estava sentada atrás da família percebeu que o turista fazia fotos e vídeos da criança e alertou a mãe sobre a situação.

Ainda segundo o registro policial, o argentino negou inicialmente que estivesse realizando os registros e resistiu em mostrar o celular. A mãe da criança relatou dificuldades para compreender as respostas do homem devido ao sotaque estrangeiro.

Caso está sob investigação

Pouco depois, conforme o boletim de ocorrência, o suspeito desbloqueou o aparelho voluntariamente e a mulher conseguiu visualizar as mensagens enviadas com imagens do filho acompanhadas de conteúdo racista.

O caso foi registrado com base no Artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, legislação que trata dos crimes resultantes de preconceito racial no Brasil. O dispositivo prevê punição para quem praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. A ocorrência envolvendo o turista argentino em Tiradentes segue sob investigação das autoridades responsáveis.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)