Aposentado fica surdo após ser espancado por segurança de feira

Onildo Alves, de 63 anos, teve o tímpano perfurado e perdeu a audição após ser espancado por um segurança. O caso foi registrado no Riacho Fundo I e aconteceu na última quinta-feira (15) em uma no Distrito Federal. De acordo com a família da vítima, as agressões ocorreram porque o proprietário do bar onde Onildo estava acabou ficando incomodado com o volume da fala do aposentado e pediu ao segurança da feira que o retirasse do estabelecimento.

A família relata que a vítima é alcoólatra e está em tratamento. "Os vizinhos que nos falaram que encontraram ele todo machucado deitado ao lado do canteiro que fica próximo à feira", desabafa um dos familiares ao Metrópoles.

VEJA MAIS

Segundo relatos, os vizinhos encontraram Onildo deitado ao lado de um canteiro próximo à feira, com ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi levada para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

A família expressa indignação pelo fato de o agressor ser um segurança. "O que me deixa mais inconformada é que quem o agrediu era um segurança. Uma pessoa que tem que garantir a proteção das pessoas, não agredi-las. Meu pai é um senhor de idade, independentemente de qualquer outra coisa, ninguém merece passar por isso", exclama uma das filhas de Onildo.

Após registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil do DF (PCDF), a família levou o idoso ao Instituto Médico Legal (IML), no Departamento de Polícia Especializada (DPE), onde ele passou por exame de corpo de delito. A 29ª Delegacia de Polícia do Riacho Fundo I está investigando o caso.