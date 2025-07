Após fala polêmica sobre 'vira-latas', Janja posta foto de seus cães nas redes sociais

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, usou as redes sociais na noite da última quarta-feira (9) para publicar uma imagem dos seus três cães: Resistência, Paris e Esperança. A publicação feita nos stories do Instagram acompanhou a frase: “Vira-latas que eu amo”. O post veio após uma polêmica envolvendo um comentário da primeira-dama durante evento oficial em Brasília.

Durante uma cerimônia no Palácio do Itamaraty, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se despedia do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, jornalistas perguntaram ao petista sobre a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor novas tarifas comerciais ao Brasil.

A repórteres presentes, Janja foi ouvida reagindo com a frase: “Ai, esses vira-latas”. O comentário gerou grande repercussão nas redes sociais e foi interpretado por alguns como uma crítica à imprensa.

Diante da repercussão, a assessoria da primeira-dama esclareceu que a fala não foi direcionada aos jornalistas, mas sim "aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil."

Nas redes sociais, o story com a legenda “Vira-latas que eu amo” e a imagem dos três cães foi interpretado por seguidores como uma tentativa de reafirmar o carinho da primeira-dama por seus animais de estimação e suavizar a controvérsia.

Os cães de Janja e Lula já apareceram diversas vezes em publicações do casal e são considerados parte da família presidencial. O nome Resistência, por exemplo, foi dado em homenagem ao período em que Lula esteve preso, e o animal foi adotado após acampamentos em frente à sede da Polícia Federal, em Curitiba.