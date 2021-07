Após discussão, pai mata filho com um tiro no peito

Uma discussão de família acabou com uma pessoa morta na madrugada desta quarta-feira (28) em Ceilândia do Sul, no Distrito Federal. O caso aconteceu por volta das 00h30, após pai e filho brigarem. O genitor, um homem de 50 anos, acabou dando um tiro no peito da vítima, de 32, que não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe fazia ronda nas proximidades quando foi acionada para a ocorrência. Testemunhas relataram que o crime aconteceu durante uma discussão no apartamento em que pai e filho estavam bebendo. Ao chegarem no local, encontraram o jovem morto e uma pistola calibre .380 com dez munições. O pai da vítima foi preso e encaminhado para a delegacia. A arma utilizado no crime foi apreendida.