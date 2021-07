Uma situação de homicídio seguido de suicídio é investigado pela Polícia Civi de Belo Horizonte. O caso aconteceu no bairro de Lourdes. Segundo a polícia, a mulher matou o filho de seis anos e, em seguida, se matou. A ocorrência foi registrada no início de julho. As informações são do Bhaz.

A polícia ainda investiga o que levou a mulher a cometer o crime.