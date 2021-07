Homem mata mãe e a enterra no quintal de casa

Um homem foi preso na última sexta-feira (23) acusado de matar a própria mãe, de 78 anos, a golpes de facão e enterrá-la no quintal. O caso aconteceu em Santana do Paraíso, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. As informações são do Bhaz.

O suspeito, de 48 anos, foi preso após embarcar para uma viagem e descer em uma cidade. Segundo a delegada responsável pelo caso, a motivação do crime foi uma discordância entre os familiares. "Ele alega que queria se mudar de cidade, pois tinha desentendimento com vizinhos. A mãe, segundo ele, não queria ir e os dois tinham desentendimentos frequentes", explicou.

O crime foi praticado na quinta (22), após os dois chegarem de uma consulta psiquiátrica. A vítima já estaria deitada quando foi golpeada e morta. O homem, depois de matá-la, ainda foi andar de bicicleta. Quando voltou, a enrrolou em um lençol e arrastou o corpo até o quintal, onde a enterrou em uma cova rasa. Os vizinhos, ao estranharem o sumiço da idosa e a saída do filho com a mala, acionaram a polícia.

Os policiais entraram em contato com a irmã do acusado, que disse o destino para o qual ele teria viajado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou o ônibus, mas foi informada de que o acusado teria descido em uma rodoviária anterior. Ele foi encontrado ainda no local. De início, chegou a negar o crime, mas acabou confessando o homicídio e foi preso.