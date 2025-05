Anvisa proíbe a venda de duas marcas de azeite no Brasil; saiba quais são

O Governo proibiu, nesta segunda-feira (26/05), a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de mais duas marcas de azeite. A vetação ocorreu após denúncias do Ministério da Agricultura e Pecuária em outubro de 2024 e ação fiscalizatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que publicou a proibição de mais duas marcas de azeite de oliva no Diário Oficial da União desta segunda (26).

Quais marcas foram proibidas?

Segundo a decisão, as marcas La Ventosa e Grego Santorini, produzidas, respectivamente, pelas empresas Caxias Comércio de Gêneros Alimentícios e a Intralogística Distribuidora Concept, tiveram seus CNPJs extintos por inconsistências cadastrais na Receita Federal.

Histórico de proibições

Somente no mês de maio de 2025, já é a terceira proibição de azeites feita pelo governo federal. No decorrer da semana passada, os azeites das marcas Almazara, Escarpas das Oliveiras, Alonso e Quintas D'Oliveira também foram vetados pela Anvisa após denúncias do Ministério da Agricultura.

Em 2024, o Ministério da Agricultura realizou apreensões e proibiu a venda de lotes de seis marcas. Confira algumas dicas de como comprar um bom azeite:

Desconfie de preços muito abaixo do mercado;

Confira a lista de azeites irregulares no site do Ministério da Agricultura e Pecuária;

Escolha azeites com data de envase mais recente.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.