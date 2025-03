Entenda as diferenças entre azeite e óleos compostos

Não é novidade que o preço do azeite disparou consideravelmente nos últimos tempos e tem pesado bastante no bolso dos brasileiros, que buscam alternativas de substituição em óleos mais baratos. A alta do valor do produto está ligada à alta global dos preços, que também afeta diretamente o mercado brasileiro, já que a maior parte do produto é importada.

Dessa forma, os óleos de oliva e os compostos de soja com azeite de oliva, ganharam mais popularidades por serem mais acessíveis. Assim como o azeite, esses produtos também levam o óleo extraído de azeitonas e são usados para cozinhar alimentos. Mas você sabia que existe diferença entre eles?



-Azeite de oliva: obtido exclusivamente do fruto da oliveira — a azeitona.

-Óleo do bagaço de oliva: vem da sobra das azeitonas usadas para fazer azeite. Não deve ter nenhum outro óleo na composição.

-Composto de soja com azeite de oliva: é o produto da mistura dos dois óleos mencionados em seu nome.

Azeite de Oliva

O azeite de oliva é o produto mais fresco extraído diretamente do fruto da oliveira, sendo conhecido por ser uma "gordura boa". Existem diversas variedades de azeites, entre elas:

-Extravirgem é o de maior qualidade, produzido a partir de azeitonas em ótimo estado, com baixa acidez e melhor para saúde;

-Virgem, de qualidade intermediária. É produzido a partir da extração de frutos de qualidade, mas com algum estágio de oxidação, reduzindo o sabor;

-Tipo Único é derivado da mistura do azeite refinado com o virgem e, por isso, tem qualidade inferior ao virgem e ao extravirgem;

-Lampante é de péssima qualidade e não pode ser destinado ao consumo. Pode ter sido produzido a partir de azeitonas em péssimo estado e causar malefícios á saúde.

Oléos Compostos

Os óleos são gorduras vegetais líquidas à temperatura ambiente, extraídas de diferentes tipos de plantas. Os óleos compostos são uma mistura de diferentes óleos vegetais, como o de soja, milho, girassol, entre outros. A sua composição varia conforme a marca e o tipo de óleo produzido. Por ser produzido em grande escala no Brasil, o óleo de soja (extraído do grão de soja) é muito mais barato que o azeite e costuma estar em maior quantidade na mistura. Os óleos compostos dão menos sabor as comidas, se comparados com os azeites.

E quanto aos valores?

Atualmente, a média de valor do azeite extravirgem está cerca de R$55 enquanto que os óleos compostos podem ser encontrados a partir de R$10.

