Anestesista Giovanni Quintella é indiciado por estupro de vulnerável

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, após conclusão do inquérito pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, virou réu pelo crime de estupro de vulnerável na sexta-feira (15). A decisão foi do juiz Luís Gustavo Vasques, da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que recebeu denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra o médico. Ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, acusado de abusar de uma mulher na hora do parto. O inquérito foi enviado à Justiça. As informações são da Agência Brasil.

VEMA MAIS

Durante o inquérito, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), 19 pessoas foram ouvidas e medicamentos usados pelo médico no parto foram periciados. Ainda há outros cinco casos sendo investigados pela Deam. Entre eles estão os de duas mulheres que tiveram filhos no mesmo domingo (10) e foram sedadas por Giovanni Quintella Bezerra.

A delegada Bárbara Lomba, titular da Deam, que presidiu o inquérito e está à frente das investigações, ainda apura a possibilidade de o crime ter sido praticado também em mais de 30 mulheres que passaram por procedimentos com o médico.