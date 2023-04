Amazonas: ICMBio realiza processo seletivo em Novo Airão; veja as vagas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu as inscrições para a contratação de agentes temporários ambientais (ATAs), no município Novo Airão, no Amazonas. São ofertadas 12 vagas destinadas a pessoas com escolaridade em nível fundamental incompleto que atuarão na área de prevenção e combate a incêndios.

VEJA MAIS

Após a seleção, os classificados exercerão o cargo no setor do Núcleo de Gestão Integrada Novo Airão (NGI), na prevenção e no combate a incêndios florestais da região. Na área ofertada, esses candidatos trabalharão com contrato de 1 ano, que pode ser prorrogado por mais 12 meses. As pessoas classificadas poderão escolher entre os dois níveis apresentados no edital:

I - Brigadista - 1 salário mínimo, acrescido dos auxílios legais;

II - Chefe de Esquadrão - 1,5 salário mínimo, acrescido dos auxílios legais.

Como se inscrever?

Os interessados podem realizar a inscrição no processo seletivoaté a próxima sexta-feira (28). Para isso, devem se dirigir ao Escritório do NGI Novo Airão, na rua Antenor Carlos Frederico, nº 69, Bairro Nossa Senhora Auxiliadora. No local, os funcionários prestam atendimento das 8h às 11h30 e retornam às 14h com o expediente finalizando às 17h.

Quais as etapas do processo seletivo?

Inscrição presencial, sem pagamento de taxa, no Escritório do NGI Novo Airão, com apresentação dos documentos solicitados no edital; Avaliação dos documentos dos candidatos; Os candidatos aprovados para a próxima etapa farão o teste de aptidão física e de habilidades no uso de ferramentas agrícolas, nos dias 8 e 9 de maio, no NGI; Por fim, os classificados são convocados para o Curso de Formação de Brigadas em Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, nos dias 22 e 26, das 8 às 17 horas.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)