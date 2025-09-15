Ancelotti não vê obrigação em vencer Copa e coloca Real Madrid como única opção após a seleção Estadão Conteúdo 15.09.25 10h12 Carlo Ancelotti terá menos de um ano para preparar a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026, depois de garantir a vaga pelas Eliminatórias e encerrar a campanha na última semana. O treinador, que tem contrato de um ano com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não entende como uma obrigação a conquista da taça, que não aterrissa em solo brasileiro desde 2002. Em entrevista ao L'Équipe, da França, Ancelotti comentou sobre as expectativas sobre seu trabalho antes da ida para o Mundial no Canadá, EUA e México. "A obrigação é tentar (conquistar a Copa do Mundo), ninguém tem obrigação de ganhar. Quem no futebol tem obrigação de ganhar?", disse o treinador italiano. Ancelotti assumiu o comando da seleção em maio. Desde então, soma quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota - esta, contra a Bolívia, válida pela última rodada das Eliminatórias. O treinador é o quarto nome à frente do Brasil neste ciclo, que ainda teve Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior comandando a equipe. "No futebol, muitas coisas podem acontecer que mudam o resultado. Treinei o Real Madrid por seis anos e não ganhei seis vezes a Champions League, ganhei três", pontuou. Ancelotti levantou a principal competição entre clubes da Europa em 2013/2014, 2021/2022 e 2023/2024. Ao final da última temporada, optou por não renovar seu vínculo na Espanha, após resultados ruins com o time merengue e o interesse da seleção. O Real Madrid, no entanto, não é uma porta fechada para o treinador. Depois de deixar o clube com homenagens em maio, antes de assumir a seleção brasileira, Ancelotti aponta que o clube da capital espanhola seria seu único destino depois de encerrar sua passagem pelo Brasil. "O único time que eu poderia treinar depois do Brasil seria o Real Madrid. Não acho que isso vá acontecer. Tenho um contrato de um ano aqui, e depois disso tudo pode acontecer. Assinei por um ano porque acho que foi a coisa certa a fazer", afirmou. "Mas estou muito feliz aqui. Posso ficar por mais dois anos. Ou mais quatro anos." Antes de assumir a seleção, Ancelotti chegou a comentar que encerraria sua carreira como treinador na Espanha. "Vou me aposentar no Real Madrid. Minha carreira vai se encerrar no Real Madrid. Enquanto o clube me quiser, estarei disponível para ele", disse, em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, em maio de 2024. Naquele ano, treinador e CBF chegaram a conversar, mas não houve um acordo com o clube merengue para que Ancelotti assumisse o Brasil. Na seleção brasileira, Ancelotti disputará somente amistosos até a Copa do Mundo. Além de buscar confrontos com seleções europeias, o Brasil tem, como próximos compromissos, duelos com Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. 