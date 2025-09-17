Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: 'Santo' é danificado por fiéis após boatos sobre chá que cura doenças; entenda

Vídeo mostra mulher retirando peças da base da estátua de São Francisco das Chagas, no Ceará

Redação O Liberal

Dias após a inauguração da primeira etapa do Complexo Comercial e da revitalização do entorno da estátua de São Francisco das Chagas, em Canindé, no Ceará, a estrutura já apresenta danos. Moradores relataram que circulou um boato de que os ladrilhos usados no local, quando fervidos em chá, poderiam curar doenças.

Um vídeo registrado no domingo (14) mostra uma mulher, ainda não identificada, retirando peças da base do monumento.

Estátua de São Francisco das Chagas é atração religiosa

Localizada no Alto do Moinho, a estátua é considerada uma das principais atrações turísticas e religiosas do Ceará. O monumento conta com 125 degraus que levam até um mirante com capacidade para 15 pessoas. A obra foi criada pelo artista cearense Deoclécio Soares Diniz, conhecido como “seu Bibi”.

Prefeitura e Igreja repudiam ação

Em nota, a Prefeitura de Canindé classificou o ato como vandalismo e destacou que a retirada de ladrilhos “longe de representar um gesto de fé, configura dano ao patrimônio público e está sujeita às sanções previstas em lei”.

Após o episódio, a Área Pastoral São Pedro informou que vai reforçar junto aos fiéis a importância do respeito aos monumentos públicos, em especial aos turistas que visitam a região.

.
