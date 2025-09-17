Capa Jornal Amazônia
PF prende diretor da ANM em operação contra mineração ilegal

Ação conjunta da PF e CGU apura crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo servidores e empresas do setor

Redação O Liberal

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quarta-feira (17), o diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Caio Mário Trivellato Seabra Filho, durante uma operação que investiga um suposto esquema de mineração ilegal. A ação é realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e tem como alvo uma organização criminosa acusada de crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, o diretor, que é advogado de formação e integra a cúpula da ANM, está entre os investigados. Ao todo, a operação cumpre 79 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão preventiva, além de determinar o afastamento de servidores públicos e o bloqueio de bens e ativos que somam R$ 1,5 bilhão.

A Justiça também suspendeu as atividades das empresas suspeitas de participação no esquema.

PF aponta fraudes em autorizações de mineração

De acordo com as investigações, o grupo teria corrompido servidores públicos de órgãos federais e estaduais de fiscalização ambiental e de controle da mineração. O objetivo era obter autorizações e licenças fraudulentas para explorar áreas restritas.

Com os documentos, a organização atuava na exploração ilegal de minério de ferro em larga escala, inclusive em regiões tombadas e próximas a unidades de preservação. As atividades geraram danos ambientais significativos e risco de desastres socioambientais, segundo a PF.

