Ibama lança seleção com mais de 1 mil vagas e postos no Pará

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou o novo edital do processo seletivo para preencher 1.424 vagas em todo o país, inclusive com postos no Pará. As contratações temporárias terão vigência de seis meses e remuneração que pode variar entre R$ 1.302 e R$ 5.208, com benefícios de auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, auxílio-transporte e seguro acidente.

As oportunidades são para candidatos alfabetizados e com o ensino médio completo. As funções oferecidas são para as funções de brigadistas, chefes de esquadrão e chefes de brigadas e supervisor estadual de brigadas.

Os selecionados devem ser lotados nas seguintes localidades:

Amazonas;

Bahia;

Ceará;

Distrito Federal;

Goiás;

Maranhão;

Mato Grosso do Sul;

Pará;

Paraná;

Piauí;

Rio de Janeiro;

São Paulo;

Tocantins;

Acre;

Amapá;

Roraima.

No Pará, as vagas são para os municípios de Santarém, Novo Progresso, Itaituba, Altamira, Novo Progresso, Monte Alegre, Oriximiná, Pau D’arco, São Geraldo do Araguaia e Mojú.

O prazo de inscrições varia de acordo com o cargo e a localidade de atuação. Os interessados devem se inscrever de forma presencial na sede do Ibama do município escolhido, conforme as datas estabelecidas no edital.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)