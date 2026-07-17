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Aluno de escola de aviação morre após 'banho de óleo' em ritual de formação no Paraná

Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, teve reação alérgica ao óleo usado em motores de aeronaves durante batismo em escola de aviação do Paraná

Estadão Conteúdo

O engenheiro Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, morreu na noite desta quinta-feira, 16. Ele não resistiu a uma reação alérgica após um ritual de batismo conhecido como "banho de óleo" em uma escola de aviação em Ponta Grossa, no Paraná.

Segundo o delegado Lucas Petry, responsável pela investigação, a substância jogada no jovem foi um óleo usado nos motores de aeronaves.

Lara foi socorrido no centro de aviação pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Detalhes da investigação

O delegado Petry informou que, segundo depoimentos de diversas testemunhas, o próprio instrutor do aluno despejou a substância oleosa na vítima. A informação foi confirmada pelo instrutor.

O caso foi registrado como homicídio culposo, caracterizado pela ausência de intenção de matar. O instrutor envolvido pagou fiança e foi liberado.

A Polícia Civil solicitou exames necroscópicos, periciais e toxicológicos. As imagens do local também foram requisitadas. Os nomes do instrutor e da escola de aviação não foram divulgados.

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ESCOLA DE AVIAÇÃO/ALUNOMORTE/BANHO DE ÓLEO
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