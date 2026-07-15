Resultado da 1ª chamada do Prouni 2026/2 é divulgado nesta quarta (15); veja como consultar

Os candidatos podem verificar se foram pré-selecionados por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

O Prouni 2026 ofereceu a maior oferta de bolsas desde que o programa foi criado em 2004. ( Foto: Divulgação )

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta quarta-feira (15) o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2026. Os candidatos podem verificar se foram pré-selecionados por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os estudantes aprovados nesta etapa devem apresentar a documentação que comprove as informações declaradas na inscrição entre os dias 15 e 24 de julho. A validação dos dados é obrigatória para garantir a vaga e a concessão da bolsa de estudos.

A segunda chamada do processo seletivo está prevista para ser publicada no dia 5 de agosto. Já os candidatos que não forem convocados em nenhuma das duas etapas ainda poderão disputar uma vaga por meio da lista de espera.

Nesse caso, será necessário manifestar interesse entre os dias 26 e 27 de agosto. A relação dos selecionados na lista de espera será divulgada em 1º de setembro.

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Prouni oferece bolsas integrais e parciais

O Programa Universidade para Todos (Prouni) concede bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação de instituições privadas de ensino superior. A seleção utiliza as notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nesta edição do segundo semestre de 2026, o programa disponibiliza 471.304 bolsas distribuídas em 380 cursos de 879 instituições privadas de ensino superior em todo o país.

Do total de vagas ofertadas, 219.725 são bolsas integrais e 251.579 são bolsas parciais. Durante a inscrição, os candidatos puderam escolher entre disputar vagas na ampla concorrência ou concorrer às cotas destinadas a pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Calendário do Prouni 2026/2

15 de julho : divulgação do resultado da 1ª chamada;

: divulgação do resultado da 1ª chamada; 15 a 24 de julho : comprovação das informações pelos pré-selecionados;

: comprovação das informações pelos pré-selecionados; 5 de agosto: divulgação da 2ª chamada;

divulgação da 2ª chamada; 26 e 27 de agosto : manifestação de interesse na lista de espera;

: manifestação de interesse na lista de espera; 1º de setembro: divulgação da lista de espera.