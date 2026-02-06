Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Haddad: Banco Mundial adorava fazer política pública para 15 pessoas, Lula faz no atacadão

O ministro da Fazenda citou medidas como o Prouni, a expansão dos institutos federais e outras políticas de educação.

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro Fernando Haddad (Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 6, que os governos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fizeram políticas públicas no "atacadão", diferentemente do modelo adotado pelo Banco Mundial, com escopo de poucas pessoas. "O Banco Mundial adorava fazer política pública: Vamos fazer um piloto para 15 pessoas, ficar 20 anos estudando para ver se dá certo, e aí dobrar de 15 para 30 pessoas. Pô, vamos pegar o atacadão e fazer um negócio grande. E nasceram essas grandes políticas públicas", declarou, em Salvador (BA), durante evento de celebração do aniversário de 46 anos do PT.

Haddad citou medidas como o Prouni, a expansão dos institutos federais e outras políticas de educação.

Segundo o ministro, ele foi ao evento do PT como militante, em licença do Ministério de um dia.

Haddad disse na semana passada que sua saída do ministério deve ocorrer em fevereiro e evitou cravar o nome do secretário-executivo da Pasta, Dario Durigan, como seu sucessor.

Ele disse que cabe a Lula fazer o anúncio. "O mês de fevereiro, com certeza", declarou o ministro em entrevista ao portal Metrópoles.

Lula passou a admitir a possibilidade de lançar Haddad como candidato ao Senado por São Paulo.

Críticas ao governo Bolsonaro

No evento em Salvador, Haddad voltou a criticar a condução econômica do governo de Jair Bolsonaro (PL) e disse que houve "um estupro" das contas públicas durante a gestão do ex-presidente da República. "O que aconteceu de 2022 para 2023 é uma espécie de estupro das contas públicas, uma coisa alucinada que aconteceu. Qual é a narrativa da oposição? Nós entregamos em 2022 um superávit primário, e o governo Lula inaugurou uma fase de enormes déficits primários que estão acabando com as finanças do País. Essa é a narrativa", declarou.

Haddad citou a aprovação da PEC dos Precatórios e ressaltou que o antigo governo vendeu a narrativa de contas públicas em ordem, mas que, diante do fracasso eleitoral iminente, aprovou medidas prejudiciais.

"Ele, governo Bolsonaro, imaginou que fosse comprar voto nos últimos dois meses, agosto e setembro, para ganhar a eleição, e ele dizia isso. ... E obviamente que botou a Polícia Rodoviária Federal para não deixar os petistas votarem, como vocês sabem. Tudo isso não deu certo, destacou o ministro.

Ele afirmou que a "ciência política não consegue explicar o fenômeno Lula", que saiu da prisão e conseguiu vencer a eleição presidencial. Disse, porém, que a comunicação do governo petista virou uma "coisa complexa demais", porque atualmente há contestação de fatos, como dados de órgãos oficiais.

Arcabouço

O ministro da Fazenda disse ainda que é possível discutir o arcabouço fiscal aprovado em 2023 e instituído em 2024, mas defendeu que ele foi "o possível acordo" para superar o teto de gastos instituído no governo Michel Temer (MDB). Haddad ainda sustentou que o governo atacou os gastos tributários e discutiu cada benefício e subsídio.

"Eu vejo muitas pessoas legitimamente questionando (o arcabouço). Podemos discutir, mas foi o possível acordo para superar o teto de gastos, que já estava com chaminés em todo canto, com furos de todo jeito, aquilo já tinha sido desmoralizado", afirmou o ministro, salientando o apoio do Congresso para essa mudança.

Ao defender que o governo organizou as contas públicas, após "uma tentativa atroz de tentar reverter o favoritismo eleitoral do Lula em 2022", Haddad disse ser "muito fácil" aprovar medidas como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), sem destinar os recursos para financiar. "O mesmo acontece com o BPC, é muito fácil você aprovar a flexibilização dos critérios de elegibilidade do BPC, mas vai arrumar o recurso para pagar. Pega a curva de atendimento do BPC e vê quem arcou com a questão de fazer chegar o benefício que a nova lei determinou. Foi o presidente Lula", defendeu.

Haddad afirmou ter tido dificuldades quando recebeu o Orçamento de 2023 do governo Bolsonaro e lembrou de uma conversa que teve com aliados na casa do deputado Arthur Lira (PP-AL).

"Eu falei: Nós não estamos discutindo quem vai ganhar o campeonato, nós estamos discutindo se vai ter campeonato, Isso aqui, essa peça orçamentária é uma ficção, é uma loucura o que foi encaminhado para cá. Ou a gente toma uma providência, ou esse País fecha em junho, tem um shutdown em junho", contou o ministro da Fazenda.

E continuou: "Eu nunca vi a necessidade do Ministério da Fazenda estar sentado quase que permanentemente numa mesa de negociação, discutindo projeto a projeto, explicando projeto a projeto, para conseguir aprovar tudo o que a gente aprovou."

Em seguida, Haddad disse que o PT não tem "nenhuma razão" para ter medo de entrar na disputa, em relação às eleições de 2026, falando de economia, pois há números positivos a serem apresentados. Ele citou dados de inflação, desemprego, renda, Índice de Gini e investimentos em infraestrutura.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PT/ANIVERSÁRIO/HADDAD/DISCURSO/LULA/ELOGIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

medidas

Haddad: Banco Mundial adorava fazer política pública para 15 pessoas, Lula faz no atacadão

O ministro da Fazenda citou medidas como o Prouni, a expansão dos institutos federais e outras políticas de educação.

06.02.26 13h28

Perícia

Perícia descarta transferência hospitalar de Bolsonaro, mas alerta para risco de morte súbita

Laudo recomenda monitoramento clínico diário

06.02.26 12h50

PERÍCIA

PF diz que saúde de Bolsonaro exige cuidados, mas não recomenda transferência da Papudinha

Laudo aponta sintomas neurológicos e risco de quedas, mas descarta, por ora, prisão domiciliar ou internação hospitalar

06.02.26 12h31

Eduardo Bolsonaro cobra aliados engajamento na candidatura do irmão Flávio

06.02.26 12h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

ATAQUE

Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se respondeu ao ataque do senador.

02.02.26 20h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda