Tia de bebê envolvido em suposta tentativa de sequestro será investigada por calúnia e difamação

A tia da recém-nascida que foi alvo de uma tentativa de sequestro na Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina (PI), será indiciada pelos crimes de calúnia e difamação qualificada. A informação foi confirmada pela delegada Amanda Bezerra, da Polícia Civil do Piauí.
Segundo as investigações, Daniela Beatriz, tia da bebê, publicou nas redes sociais imagens e informações de uma supervisora da maternidade que, conforme apuração policial, não teria qualquer envolvimento no caso. A divulgação teria causado danos à imagem e à reputação da profissional, que registrou um boletim de ocorrência e pediu a abertura de um inquérito.
De acordo com a delegada, Daniela foi ouvida por meio de videoconferência e confirmou ter realizado as publicações nas redes sociais. No entanto, ela negou ter utilizado algumas das expressões atribuídas a ela durante a repercussão do caso.
Investigação será encaminhada à Justiça
A Polícia Civil informou que o inquérito será enviado à Justiça após a conclusão das diligências. Além da possível responsabilização criminal por calúnia e difamação qualificada, devido à divulgação em redes sociais, Daniela também poderá responder na esfera cível pela exposição da imagem da supervisora.
Em entrevista, Daniela afirmou que não teve intenção de prejudicar a funcionária da maternidade. Segundo ela, as publicações foram feitas em meio ao momento de tensão provocado pela tentativa de sequestro da recém-nascida e tinham como objetivo ajudar no esclarecimento do caso.
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“Se eu não tivesse divulgado essas fotos, colocado nas redes sociais e mencionado ela em algumas coisas que aconteceram, talvez nem tivesse tomado essa proporção tão grande”, declarou.
A tia da bebê também afirmou que não pretendia atingir a honra da profissional envolvida. “Naquele momento, eu estava passando por tudo aquilo e entendi que precisava mostrar o que estava acontecendo. Eu não tinha intenção de prejudicar ninguém, queria apenas que a situação fosse esclarecida”, disse.
Caso da tentativa de sequestro ganhou repercussão nacional
O caso ganhou destaque nacional após uma técnica de enfermagem ser presa suspeita de tentar sequestrar a recém-nascida dentro da maternidade. A suspeita teria tentado retirar a criança da unidade de saúde, mas a ação foi impedida.
As investigações sobre a tentativa de sequestro da bebê em Teresina continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e possíveis envolvidos.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)