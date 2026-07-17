Chef brasileiro desaparece em Londres: 'A polícia está preocupada'

Dener nasceu em Belo Horizonte e mora em Londres há cerca de seis anos

O chef brasileiro Dener Marcos Guieiro, de 28 anos, está desaparecido na Inglaterra há 13 dias. A Polícia Metropolitana de Londres (MPS) confirmou o sumiço, informando que ele foi visto pela última vez às 2h do dia 4 de julho.

A última localização conhecida de Guieiro foi no distrito de Hackney, na região leste da capital britânica. A unidade da MPS responsável por Tower Hamlets expressou preocupação com o bem-estar do chef.

Natural de Belo Horizonte, Dener vive em Londres há cerca de seis anos, onde trabalha como chef de cozinha em um restaurante de Hackney. O desaparecimento ocorreu após ele participar de uma festa e deixar o carro na casa de um amigo.

Detalhes do Desaparecimento

Desde o último contato, Dener não retornou para casa nem fez mais contato com seus familiares. A polícia pediu ajuda da população para encontrá-lo.

"Qualquer informação ou pista, entre em contato com a polícia, informando a referência '01/7772919/26'", solicitou a MPS.

Contexto e Busca

O Ministério das Relações Exteriores não respondeu à tentativa de contato do Estadão sobre o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.