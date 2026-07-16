QUA · 21 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUA · 21 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Esportes

Brasil bate França na estreia da 3ª semana da Liga das Nações Masculina de Vôlei

Estadão Conteúdo

15 de julho de 2026 às 21:22

A nota enviada anteriormente contém um erro no título. O certo é Liga das Nações e não Liga Nacional. Segue a versão corrigida:

A seleção brasileira masculina estreou com vitória na terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL), nesta quarta-feira, em Chicago (EUA), ao bater a França por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19.

O técnico Barnardinho escalou o time titular com: Maique (líbero), Fernando Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Lucarelli e Adriano (ponteiros), Flávio e Judson (centrais).

O primeiro set foi bastante disputado o tempo todo. O Brasil mostrou força no ataque e abriu 22/19 com bloqueio de Flávio. A vantagem foi decisiva para a vitória na parcial com 25/23, mais uma vez com Flávio, desta vez com uma bola de meio.

No segundo set, o Brasil chegou a abrir 2/0, mas viu a França forçar o saque e chegar a 11/6. A seleção brasileira buscou uma reação e marcou dois pontos seguidos, mas os franceses foram bem na defesa e mantiveram a vantagem até 17/13.

O Brasil passou a variar o saque, quebrou o passe francês e encostou no placar (17/16). A disputa ficou ponto a ponto até que Darlan conseguiu dois aces para virar (21/20). Para fechar a segunda parcial em 25/23, a seleção contou com dois saques errados da França e mais dois ataques de Darlan.

Ninguém conseguiu 'fugir' no placar no início do terceiro set. Com grande presença de Lucarelli no passe e a força de Darlan, o Brasil conseguiu 10/8. A França reagiu na defesa e o placar voltou a ficar igual em 12 pontos.

As duas equipes não perderam ataque, até que, depois de um longo rali, Bryan colocou a bola no fundo da quadra deixando o Brasil em vantagem com 19/17. O lance desmontou a equipe francesa, que passou a acumular falhas no ataque. O Brasil aproveitou e com um forte saque de Adriano fechou o set em 25/19 e o jogo em 3 sets a 0.

O Brasil volta a jogar nesta quinta-feira, às 22 horas, para encarar os Estados Unidos. No sábado, o duelo será também às 22 horas com a Polônia. Após folga na sexta, o último adversário desta semana será a China, domingo, às 14h. A fase final será realizada daqui duas semanas em Ningbo, na China, com as sete primeiras seleções colocadas na classificação geral e a equipe chinesa, a anfitriã.

Assuntos relacionados

vôlei
LIga das Nações
Brasil
França