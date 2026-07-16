Câmara aprova substituição de sinais sonoros em escolas para evitar desconforto a alunos com autismo

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que determina a substituição dos sinais sonoros em escolas públicas e privadas para evitar incômodos sensoriais em estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A mudança deverá ser feita quando houver solicitação dos pais ou responsáveis pelos alunos.

A medida será incorporada à Lei Berenice Piana (Lei 12.764/12), que estabelece direitos das pessoas com TEA. O texto prevê a adaptação dos alertas sonoros utilizados nas unidades de ensino, considerando as necessidades específicas de estudantes autistas.

O parecer favorável foi apresentado pelo relator da proposta na CCJ, deputado Alex Manente (Cidadania-SP), que analisou um substitutivo aprovado anteriormente pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A proposta original é de autoria do deputado José Nelto (União-GO) e está registrada como Projeto de Lei 2093/22.

Próximos passos

Como o projeto tramitou em caráter conclusivo, a proposta seguirá para análise do Senado Federal, caso não haja recurso para que a matéria seja votada pelo Plenário da Câmara dos Deputados.