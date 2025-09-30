Pista do Aeroporto Santos Dumont fecha após vazamento de óleo
Sete voos tiveram atraso e três foram transferidos para o Galeão nesta terça-feira (30).
O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, foi fechado na manhã desta terça-feira (30) devido a um vazamento de óleo na pista. A operação de pousos e decolagens foi suspensa após um veículo de inspeção derramar o produto durante a noite.
Até as 8h30, o problema já havia provocado o atraso de sete voos. Outros três precisaram ser transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte da capital fluminense.
Voos foram impactados após falha na inspeção
Segundo a administração do terminal, o óleo foi derramado por um carro que fazia a checagem da pista durante a madrugada. A limpeza do local está em andamento para garantir a segurança das aeronaves.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA