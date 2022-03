Advogado de Monique Medeiros pode ser expulso da OAB por 'atos libidinosos' na cadeia

Um dos advogados que defendem Monique Medeiros, que responde por homicídio triplamente qualificado do filho, Henry Borel, na forma omissiva imprópria, tortura omissiva, falsidade ideológica e coação de testemunha, pode ter a carteira funcional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) cassada. Isso porque existe um processo na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) sobre supostos atos libidinosos entre a cliente e o advogado. A OAB ainda aguarda a cópia do processo. As informações são do G1 Rio.

Monique Medeiros está presa desde abril do ano passado. Seis detentas que dividiram cela com ela disseram que a ré e o advogado praticaram "atos libidinosos".

Segundo o depoimento das denunciantes, elas ouviram de Monique e de pessoas próximas a ela que um dos advogados dela se masturbou, durante visita à cadeia, enquanto ela exibia os seios.

A OAB-RJ disse ainda não havia recebido cópia do procedimento da Seap, mas que, se isso ocorrer, abrirá processo ético-disciplinar tão logo receba a documentação.