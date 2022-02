Monique Medeiros conta detalhes sobre o dia da morte de Henry Borel; vídeo

Monique Medeiros está sendo ouvida em audiência de instrução no 2º Tribunal do Júri no Rio de Janeiro. Ela contou, em detalhes, as últimas horas do filho, Henry Borel, antes de ser morto, segundo a acusação, pelo ex-vereador Dr. Jairinho. As informações são de O Globo.

Depois de chegarem ao apartamento, contou Monique, ela e Jairinho foram assistir televisão e ela tomou um calmante dado por ele. Henry estava no quarto.

“Estávamos bebendo vinho. Não sei se nesse dia, ele colocou um comprimido na minha taça. Por volta das 3h40, o Jairinho me acordou dizendo que tinha ouvido um barulho no quarto do Henry. Disse que ele tinha encontrado o Henry caído no chão, tinha pegado ele e colocado na cama de novo. Estranhei porque o Henry estava descoberto e ele sempre dormia enroladinho no edredom”, disse.

Ela detalhou a noite da morte de seu filho. Emocionada e chorando, ela contou que tinha "certeza que Henry estava vivo" quando o levou para o hospital com Jairinho e que lembra da cena de Leonel Borel, pai do menino, chorando aos prantos no hospital: “Parecia um pesadelo”, disse chorando.