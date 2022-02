‘Fui enforcada ao lado de Henry’, diz Monique em depoimento

Monique Medeiros presta depoimento no caso da morte do filho dela, Henry Borel, no julgamento do caso que avalia a responsabilização dela e do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, na morte do menino. A professora disse nesta quinta-feira (9) que ex-companheiro é “bipolar”, “possessivo”, “controlador” e tinha “episódios de agressões” seguidos por algum afago. As informações são do Metrópoles.

Trata-se de uma audiência de instrução no 2º Tribunal do Júri no Rio de Janeiro. Monique relatou um dos episódios de agressão por parte de Jairinho. Segundo ela, o ex-vereador a enforcou na cama enquanto ela dormia ao lado do filho.

“Ele se incomodou com a conversa no meu celular, que ele tinha a senha. Acordei sendo enforcada na cama ao lado do meu filho. Quando levantei, ele jogou o celular em mim, apenas pelo fato de eu chamar o Leniel de ‘Le’ e ele me chamar de ‘Nick’. Quando fizeram as pazes, ele mandou caixas de chocolate a cada 20 minutos. Ele fazia e se desculpava. Batia e fazia um afago”, contou.