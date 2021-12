Defesa de Dr. Jairinho pede laudo de avaliação psicológica

Os advogados do médico e ex-vereador do Rio de Janeiro, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, solicitaram à Justiça a realização de uma avaliação psicológica do réu, alegando que o procedimento é de extrema relevância para a defesa. As informações são do portal Metrópoles.

O procedimento seria realizado por duas psicólogas contratadas pela família, que recomendam que as sessões sejam realizadas em três dias, nos períodos da manhã e tarde, entre 9h e 17h. Segundo as profissionais, cada encontro deve durar, no mínimo, quatro horas, conforme os intervalos aos quais Jairinho tem direito na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza.

O documento afirma que o laudo será resultado de entrevistas e aplicação de instrumentos psicológicos validados cientificamente. “Do exposto, requer seja deferido o pleito defensivo, por ser de extrema relevância à defesa de Jairo, expedindo-se ofício à Direção da Unidade Prisional – Bangu 08, para que sejam adotadas as medidas necessárias à realização das reuniões com as psicólogas”, escreveu a defesa de Jairinho no pedido.