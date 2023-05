Adolescente que casou com prefeito de 65 anos publica foto ao lado do marido: "Não nos importamos"

A adolescente Kauane Rode Camargo, de 16 anos, publicou pela primeira vez uma foto com o marido, Hissam Hussein Dehaini (sem partido), prefeito de Araucária (PR), de 65 anos, desde que a união ganhou repercussão. Na noite desta sexta-feira (5), Kauane publicou uma foto com o marido no Instagram pela primeira vez.

VEJA MAIS

A fotografia foi compartilhada em seus stories acompanhada da frase: "O que importa, sinceramente... É que não nos importamos!".

A publicação foi feita nos Stories da jovem, nesta sexta-feira (5) (Reprodução / Instagram)

A frase pode ser vista como uma resposta aos críticos que questionam a diferença de idade entre o casal. No Brasil, o casamento é permitido a partir dos 16 anos com a autorização dos pais, como ocorreu no caso de Kauane. Hissam aparece sorridente ao lado da jovem na foto que foi tirada por ela mesma.

Desde que se casou com o prefeito, a adolescente ganhou mais de oito mil seguidores em seu perfil. Entretanto, Kauane não possui nenhuma imagem em destaque ou publicação em sua rede social.

Vale destacar que a jovem já participou de concursos de beleza para adolescentes, sendo eleita como a 2ª princesa teen 2022 do Miss Araucária Teen.