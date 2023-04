Prefeito de Araucária deixa partido após repercussão de casamento com adolescente

Hissam Hussein Dehaini, prefeito de Araucária (PR), anunciou sua saída do Cidadania, nesta terça-feira, 25. A divulgação da saída foi feita um dia após a repercussão do casamento com a adolescente Kauane Rode Camargo, de 16 anos, e a nomeação da sogra para a Secretaria de Cultura e Turismo.

Através de nota, Hissam agradeceu os até agora ex-correligionários. “Agradeço a convivência que sempre tive na legenda desde 2009, sendo meu único partido de filiação”, descreveu.

Desde a divulgação do caso, a legenda vinha sendo cobrada nas redes sociais para uma posição sobre Hissam. O casamento ocorreu no último dia 12, e o registro consta no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil.