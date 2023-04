Adolescente que se casou com prefeito ganha quase 8 mil seguidores no Instagram

A adolescente Kauane Rode Camargo, de 16 anos, tornou-se popular nas redes sociais após se casar com o prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini (sem partido), de 65 anos. O casamento, realizado no início deste mês, gerou ampla repercussão negativa depois que o político nomeou sua sogra, Marilene Rode, como secretária municipal no dia seguinte à união. Após a pressão da opinião pública, ele exonerou tanto a sogra quanto a tia da esposa.

De acordo com a reportagem do portal UOL, o perfil de Kauane no Instagram tinha apenas 1.938 seguidores na segunda-feira (24). No entanto, três dias depois, a adolescente ganhou quase oito mil seguidores, totalizando 9.905 seguidores na plataforma.

O caso

Hissam e Kauane apresentaram em 12 de abril os documentos exigidos por lei para se casarem, de acordo com o Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil. Segundo a imprensa local, eles oficializaram a união nessa data. Embora a legislação brasileira permita o casamento de menores de idade a partir dos 16 anos, desde que tenham autorização dos pais ou responsáveis legais, o caso também levantou suspeitas de nepotismo depois que parentes de Hissam foram empregados na prefeitura.

Elizangela Rode, tia da adolescente, também conquistou um cargo na prefeitura. Em 1º de abril, ela foi nomeada diretora-geral de secretaria. Marilene e Kauane foram exoneradas.

O Ministério Público do Paraná confirmou que existem “procedimentos em andamento” para investigar o matrimônio. Por envolver uma pessoa menor de idade, a investigação segue em sigilo.

Vale destacar que esta não é a primeira vez que Hissam é acusado de nepotismo. Durante seu primeiro mandato como prefeito em 2017, ele nomeou a ex-esposa, duas filhas, um cunhado e um genro para cargos no município. O caso chegou a ser investigado, mas foi arquivado em 2019 pelo STF.

Quanto às exonerações, a administração municipal informou que a sogra de Hissam não terá mais ligação com o Executivo. Já a irmã dela, que é servidora concursada, deixará o cargo de direção na Secretaria da Cultura e retornará para a Secretaria de Planejamento. O prefeito e a administração municipal não se manifestaram sobre o assunto.