Quem é o prefeito que casou com adolescente de 16 anos?

Natural de São Paulo, Hissam Hussein Dehaini, de 65 anos de idade, é prefeito pelo segundo mandato na cidade de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Segundo dados da prefeitura, o político é também empresário com negócios em hotelaria e postos de combustíveis no estado. Recentemente, Hissam foi um dos assuntos mais falados no Brasil por ter se casado com uma adolescente de 16 anos. A oficialização ocorreu assim que ela completou idade legal para formalizar a união.

Além desse, o prefeito teve outros dois casamentos, sendo o primeiro em 1980 e o último com fim em 2022. A atual sogra, Marilene Rôde, mãe da menor de idade Kauane Rôde Camargo, foi nomeada para a Secretaria de Cultura e Turismo. A tia da jovem, Elizângela Rôde, também conseguiu um cargo comissionado na prefeitura da cidade. Após a polêmica, o político deixou o partido Cidadania, onde estava à frente do Executivo desde 2017.

Identificada como Kauane Rode Camargo, a jovem participa de concursos de beleza na região e frequenta o ensino médio (Reprodução/Redes sociais)

VEJA MAIS

Família na política

Após ser eleito em 2017 para o primeiro mandato, o prefeito empregou a ex-esposa Cristiane - com quem teve quatro filhos -, as filhas Ryam e Yasmim, o cunhado José Roberto, que trabalhou até 2019 para o cargo de secretário do trabalho, e o genro Eduardo para postos de trabalho na administração.

No segundo mandato na prefeitura, o político estava com outra companheira, Aline, com quem se casou oficialmente em 2020. Segundo o Portal da Transparência, atualmente ela é assessora do prefeito, com salário beirando os R$ 12 mil.

Duas semanas após o início do segundo mandato, a ex-mulher Cristiane foi exonerada do cargo. As filhas do prefeito permanecem nos cargos estabelecidos, com salários superiores a R$ 20 mil.

Em 2019, Hissam foi denunciado por nepotismo no ramo político, mas o Superior Tribunal Federal (STF) não seguiu com o caso.

Passagens pela Polícia

Em 2007, a Polícia Federal (PF) prendeu o homem sob acusações de fraudar licitações da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), acompanhada de outras várias irregularidades . Pouco tempo depois, ele foi solto. Em 2015, ele virou véu sobre o caso. De acordo com a Justiça, o político estaria na organização do esquema de corrupção . O caso está em andamento, na fase de apresentação de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) .

. Pouco tempo depois, ele foi solto. Em 2015, ele virou véu sobre o caso. . O caso está em andamento, na fase de apresentação de recurso no . Conforme o Relatório Federal, antes de entrar no ramo da política, Hissam depôs à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico e chegou a ser preso, em 2000. Ele foi apontado como responsável por manter um laboratório de refino, por proteger traficantes e subornar a polícia em troca de proteção. Na época, ele se declarou inocente. Em 2010, Hissam foi absolvido pela Justiça do Paraná pela acusação de ligação com o tráfico de drogas.

(*Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)