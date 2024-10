Adolescente desmaia e morre após jogo de basquete em escola de Florianópolis

Uma adolescente de 14 anos morreu após desmaiar ao final de uma partida de basquete em escola privada de Florianópolis, Santa Catarina. O caso ocorreu nessa sexta-feira, 18, por volta das 11h. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Nicole Mariamne Barth foi socorrida, mas não resistiu.

A menina estudava no Colégio Santa Terezinha, localizado no bairro Ingleses. Em nota, a instituição comunicou a morte de Nicole e lamentou o ocorrido. “Pedimos a todos que, independente de sua fé, dediquem suas orações para confortar o coração dos pais, familiares, amigos, colegas, professores e todos os funcionários que estão imensamente entristecidos com esse trágico momento”, disse a escola. Confira a nota completa abaixo.

Nota do Colégio Santa Terezinha sobre a morte de Nicole Marimane Barth (Reprodução / Instagram)

Em outro informativo, o Colégio Santa Terezinha suspendeu as atividades nessa sexta-feira (18) e no sábado (19). “Os Jogos Intersanta do Fundamental 2 que iriam ocorrer hoje à tarde também estão cancelados, assim como os jogos marcados para o dia de amanhã, 19.10”, escreveu.

Conforme o SAMU, Nicole sofreu uma parada cardiorrespiratória. Quem identificou a situação foi o educador físico da escola, responsável pelos primeiros socorros. A ambulância chegou ao colégio 11 minutos após ser acionada, ofertando oxigênio suplementar e desfibrilador. Depois de cinco minutos, uma segunda ambulância apareceu para dar suporte ao atendimento com medicações para reverter o caso.

A equipe informou que a adolescente teve retorno espontâneo de circulação, mas passou por outra parada cardiorrespiratória. Nicole recebeu atendimento por cerca de 1h20, mas não resistiu.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)