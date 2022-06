Adolescente de 17 anos morre ao ‘brincar’ de roleta-russa' com amigo; suspeito foi apreendido

Um jovem de 17 anos morreu após ser baleado no rosto por um amigo enquanto “brincava” de roleta-russa, na terça-feira (31), no bairro de São Benedito, em Santo Antônio (BA). A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

De acordo testemunhas, os dois garotos estavam manuseando uma arma de fogo quando ocorreu o disparo acidental do amigo contra o garoto. O suspeito de atirar contra o adolescente, que terá a identidade preservada, foi apreendido, acompanhado da mãe, e confessou o crime.

O garoto, que também não terá a identidade revelada, vai ser internado provisoriamente e foi encaminhado para a Promotoria da Infância e da Juventude do Ministério Público da Bahia. As circunstâncias e a motivação do disparo não foram esclarecidas.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)