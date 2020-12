Veterinário faz 'roleta-russa', aponta arma para cachorro e ameaça estuprar a esposa

O médico veterinário Sérgio Luis Bocardi, de 53 anos, foi preso nesta quarta-feira (23), após a mulher, de 55 anos, e a filha, de 24, ligarem para a polícia e relatarem que estavam sendo ameaçadas pelo homem, em Cuiabá (MT). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito fez ‘roleta-russa’ com um revólver contra a própria cabeça, apontou a arma contra o cachorro da família e fez ameaças contra a esposa.

A mulher e a filha de Sérgio disseram à polícia que estavam trancadas em um quarto da casa, escondidas, porque o veterinário tentava arrombar a porta. Os PMs foram ao local e abordaram o homem, que disse que tentava arrombar a porta porque a mulher havia perdido a chave do cômodo e lá estariam remédios que ela deveria tomar.

A mulher contou que, na madrugada de domingo (20) para segunda-feira (21), o marido se trancou no quarto com ela, fez “roleta-russa” com um revólver na própria cabeça e apontou a arma para o cachorro.

O suspeito foi preso e os policiais apreenderam duas armas e o encaminharam ao Plantão de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá, onde ele foi apresentado para a delegada plantonista.

De acordo com a Polícia Civil, o veterinário foi interrogado e preso em flagrante delito pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. O procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá para posterior instauração do inquérito e investigação.