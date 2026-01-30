Capa Jornal Amazônia
Adolescente de 13 anos morre após ser mordido por tubarão em praia de Olinda

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital do Tricentenário por populares, mas não resistiu

Redação O Liberal com informações da AE

Um adolescente de 13 anos morreu após um ataque de tubarão na praia Del Chifre, em Olinda. O incidente ocorreu na última quinta-feira (29).

A vítima foi socorrida por populares e levada ao Hospital do Tricentenário. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida à unidade de saúde.

Segundo Levy Dalton, médico que realizou o atendimento, o adolescente apresentava uma lesão bastante extensa na coxa direita. A lesão atingiu artérias importantes.

Detalhes do atendimento médico

O médico explicou que a gravidade da lesão e a grande perda de sangue foram os fatores que levaram ao óbito. Toda a equipe hospitalar estava a postos e realizou medidas de suporte avançado de vida, mas não foi possível reanimar o jovem.

Área de risco e sinalização

Em nota, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit) informou que a área é monitorada desde a década de 1990. A praia de Del Chifre integra um decreto estadual que estabelece restrições a atividades náuticas por ser considerada de alto risco.

A praia conta com quatro placas que sinalizam a possibilidade de incidentes com tubarões, alertando os frequentadores sobre o perigo.

