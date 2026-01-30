Adolescente de 13 anos morre após ser mordido por tubarão em praia de Olinda

Um adolescente de 13 anos morreu após um ataque de tubarão na praia Del Chifre, em Olinda. O incidente ocorreu na última quinta-feira (29).

A vítima foi socorrida por populares e levada ao Hospital do Tricentenário. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida à unidade de saúde.

Segundo Levy Dalton, médico que realizou o atendimento, o adolescente apresentava uma lesão bastante extensa na coxa direita. A lesão atingiu artérias importantes.

Detalhes do atendimento médico

O médico explicou que a gravidade da lesão e a grande perda de sangue foram os fatores que levaram ao óbito. Toda a equipe hospitalar estava a postos e realizou medidas de suporte avançado de vida, mas não foi possível reanimar o jovem.

Área de risco e sinalização

Em nota, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit) informou que a área é monitorada desde a década de 1990. A praia de Del Chifre integra um decreto estadual que estabelece restrições a atividades náuticas por ser considerada de alto risco.

A praia conta com quatro placas que sinalizam a possibilidade de incidentes com tubarões, alertando os frequentadores sobre o perigo.