Adolescente de 13 anos decepa a cabeça do próprio pai

Um homem, de 35 anos, teve a cabeça decepada pelo próprio filho, adolescente de 13 anos. O jovem foi apreendido no último sábado (9), no interior do Amazonas. As informações são do Potal do Holanda.

De acordo com a polícia, o corpo da vítima foi encontrado em um igarapé. O adolescente estava na casa de uma tia quando foi apreendido. Ele foi encaminhado até a delegacia para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil está investigando o caso.