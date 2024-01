Acidente provoca vazamento de produto químico em rio de Santa Catarina; veja o vídeo

O acidente com um caminhão que carregava ácido sulfônico provocou o vazamento do produto no afluente do Rio Seco, que deságua no Rio Cubatão, no Norte de Santa Catarina, formando uma espuma branca na água. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, na SC-418, na Serra Dona Francisca, em Joinville.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), o caminhão transportava ácido sulfônico ONU 2586, usado para produzir detergentes e produtos de limpeza em geral. Ele tombou no km 16 da SC-418 e pegou fogo. O motorista sofreu ferimentos leves.

O trecho da pista onde ocorreu o acidente precisou ser fechado por tempo indeterminado.

Como medida de prevenção, também foi necessário fechar a Estação de Tratamento de Água (ETA). Técnicos da Companhia Águas de Joinville estão realizando análises para garantir que não há resquícios do produto químico.

A prefeitura de Joiville, cidade mais populosa do estado, instalou um gabinete de crise.