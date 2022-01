Incêndio em empresa pesqueira de Icoaraci gera vazamento de amônia

Uma empresa de pesca, que fica em Icoaraci, distrito de Belém, sofreu um incêndio na noite desta terça-feira (4). As chamas e barulhos de explosões foram registrados em vídeos que circularam nas redes sociais. Vizinhos da empresa, no bairro da Campina de Icoaraci, relataram um forte odor de amônia.

O produto químico é armazenado em cilindros e é usado no resfriamento do pescado. Ainda não há relatos de pessoas feridas no acidente ou de quantas pessoas tiveram de procurar atendimento médico por conta do produto. A inalação desse gás é perigosa e pode causar vários problemas respiratórios.

Matéria em atualização.