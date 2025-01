Acidente envolvendo caminhão e carro de prefeitura deixa três pessoas mortas

Na madrugada desta segunda-feira (13), um grave acidente envolvendo uma carreta e um veículo da prefeitura de Alto Horizonte resultou na morte de três pessoas em São Luiz do Norte, em Goiás. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-GO), o carro da prefeitura estava transportando pacientes para tratamento médico em Goiânia no momento da colisão.

A PRF relatou que o acidente ocorreu quando o veículo da prefeitura colidiu com a carreta que cruzava a rodovia, caracterizando uma colisão transversal, onde a frente de um veículo atinge a lateral de outro. Além das três vítimas fatais, outros dois passageiros do carro sofreram ferimentos e foram levados para o Hospital Estadual em Uruaçu para receber atendimento médico.

VEJA MAIS

Até o momento, a Prefeitura de Alto Horizonte não se manifestou oficialmente sobre o incidente.