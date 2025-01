Colisão entre carros de passeio deixa feridos na madrugada deste sábado (11) em Belém

Um grave acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da rua Tiradentes com a travessa Benjamin Constant, no bairro do Reduto, em Belém, na madrugada deste sábado (11). Quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo testemunhas, um veículo de cor branca, que trafegava em alta velocidade pela Benjamin Constant, não parou no semáforo e colidiu com o carro de uma motorista que passava pela Tiradentes. Com o impacto, o veículo atingido capotou e ficou com as rodas para cima, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

A motorista ficou presa no interior do carro. Ela foi socorrida pelos bombeiros para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). O motorista e o passageiro do veículo infrator também ficaram feridos. Todos receberam atendimento no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que o Samu atendeu duas das quatro vítimas envolvidas: um homem com fratura no braço e uma mulher com ferimentos no rosto. Ambos foram encaminhados ao Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, no centro de Belém.

O Corpo de Bombeiros confirmou que auxiliou no resgate juntamente com o Samu. A Polícia Civil do Pará informou que, até o momento, não há registro formal sobre o caso.