Acidente com três ônibus deixa 17 pessoas feridas em Belo Horizonte nesta segunda-feira (27)

Um acidente envolvendo três ônibus deixou 17 pessoas feridas em Belo Horizonte no início da noite desta segunda-feira (27). Segundo a polícia, a batida teria ocorrido na pista central da avenida Dom Pedro I, região da Pampulha. Testemunhas relataram que as vítimas estão sendo socorridas.

Ainda não há informações sobre o que poderia ter causado do acidente. Segundo as autoridades que atuam no local, houve uma colisão envolvendo os dois coletivos. As vítimas estão com ferimentos leves e estão recebendo atendimento médico no local.

Motoristas e pedestres que passavam acionaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Para evitar possíveis incêndios em alguns dos coletivos ou maiores transtornos no trânsito, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão no local.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)