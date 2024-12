52% dos brasileiros pretende gastar mais de R$ 300 com festas de final de ano, aponta Google

Mais da metade dos brasileiros (52%) pretende gastar acima de R$ 300 com festas de final de ano, segundo uma nova pesquisa do Google. Conforme a plataforma, os consumidores devem desembolsar cerca de R$ 374 durante as celebrações, considerando itens de uso pessoal, presentes, alimentação e outras despesas relacionadas. O levantamento também aponta que 39% das pessoas deseja fazer as compras em sites ou aplicativos de lojas.

O estudo, realizado com mais de mil pessoas, apresentou os seguintes números: 24% dos consumidores planeja gastar até R$ 100, enquanto outros 24% calculam as despesas entre R$ 101 e R$ 300. Ao mesmo tempo, 22% pensa em desembolsar cerca de R$ 301 a R$ 500 e 30% acredita que deve pagar mais de R$ 500.

Quando se trata de modalidade da compra, 50% das pessoas deseja ir até a loja física para adquirir o produto ou serviço. A outra metade dos brasileiros planeja adotar compras online, sendo 39% em sites ou aplicativos de loja, 16% em aplicativos de entrega, 7% pelas redes sociais e 6% por meio de aplicativos de mensagem e/ou ligação.

Em relação aos festejos de final de ano, oito em cada 10 brasileiros vão participar de alguma celebração. Desse total, 67% deve comemorar em casa, enquanto 20% deseja ir ao restaurante, 12% planeja passar em festas ou baladas, 12% pensa em ir a salões de festas e 10% vai a praças e parques. O restante (11%) não vai a nenhum dos espaços citados. Durante o Natal, para 76% dos entrevistados, a tradição de reunir a família permanece.

Entre os gastos para as celebrações, quase metade dos brasileiros se rende ao costume de comprar roupas e/ou sapatos novos, totalizando 45%. Comidas típicas do período não ficam de fora, considerando os 30% que planejam adquiri-las, assim como as bebidas diversas — item que 21% dos consumidores deseja levar para as festas. A decoração também entra na lista: 17% deve gastar com árvore de Natal, guirlanda e demais enfeites, e 11% planeja comprar toalhas de mesa, copos e pratos.