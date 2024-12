Cuidado com golpes: veja 5 dicas para não cair em fraudes durante as compras de final de ano

A movimentação no comércio tende a aumentar com a chegada do final de ano, considerando as festas e confraternizações realizadas nesse período. Uma pesquisa da Blackhawk Network Brasil, realizada com mil brasileiros maiores de 18 anos, aponta que 70% das pessoas são incentivadas a comprar por anúncios de promoções e 52% recebe impulso por meio de ofertas nas redes sociais. Com o crescimento das compras, o número de golpes também se eleva. Confira abaixo dicas para não cair em fraudes.

Dicas para não cair em golpes durante compras do final de ano

1. Conheça o Código de Defesa do Consumidor

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) foi estabelecido pela Lei Nº 8.078, em 1990, para estabelecer os direitos dos consumidores brasileiros. Ao conhecer o CDC, o comprador sabe a respeito da exposição clara de preço, formas de pagamento, características do produto, termos de troca, condições de cancelamento, direito de arrependimento e publicidade enganosa, por exemplo. O código também se aplica a compras feitas no ambiente virtual, como sites e aplicativos.

2. Pesquise antes de comprar

Ao procurar o produto em diferentes lojas, é possível monitorar e comparar o preço. Para compras online, recomenda-se o uso de ferramentas que analisam automaticamente e identificam promoções verdadeiras. Além disso, a pesquisa permite conhecer as especificidades do item.

3. Analise a reputação do vendedor

Antes de finalizar a compra online, pesquisar sobre a reputação do vendedor em sites específicos e fóruns da internet ajuda a ter certeza de que é uma boa aquisição. Analisar a avaliação de outros compradores e ver se a plataforma é, realmente, verdadeira são ações recomendadas. Além disso, é indicado ter certeza de que o site corresponde à loja para não cair em fraudes.

4. Confira a garantia do produto

Seja ao comprar em loja física ou virtual, recomenda-se conferir a garantia do produto, se a qualidade corresponde ao valor e como funciona a política de trocas. Em casos de preços muito abaixo do mercado ou promoções com vantagens anormais, é necessário ter atenção para evitar golpes.

5. Documente o processo de compra

Guardar fotos, comprovantes de transação e notas de compra, por exemplo, auxiliam o consumir a comprovar a aquisição do produto perante problemas futuros. A ação é recomendada para compras físicas e virtuais.