Zonas urbana e rural do município de Santa Izabel recebem vacinação nesta quinta

Nesta quinta-feira (16), o município de Santa Izabel, Região Metropolitana de Belém, segue com a vacinação com três doses de imunizante em vários pontos da região urbana e rural do município.

A população poderá se vacinar de 8h às 12h nos bairros: Novo Horizonte e Triângulo. Já no Centro de Saúde (Cesp), o horário foi estendido desde o início da semana e agora o local realiza a vacinação de de 8h às 16h.

Na zona rural, a população poderá se vacinar nos bairros Americano 1 e 2, Conceição do Itá e Caraparu.

A 1ª dose é destinada a quem tem 12 anos ou mais; a 2ª dose da Pfizer, Coronavac e Astrazeneca para quem está no prazo; e 3ª dose para profissionais da saúde, imunossuprimidos e idosos de 60 anos ou mais. Para a dose de reforço (3ª dose), é necessário ter recebido a 2ª dose há cinco meses, no mínimo.

